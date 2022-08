**Ciclismo: Europei pista, Barbieri e Zanardi oro nella madison femminile** (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco, 16 ago. - (Adnkronos) - Ancora un successo per l'Italia del ciclismo su pista agli Europei di Monaco di Baviera: Rachele Barbieri e Silvia Zanardi trionfano nella madison centrando il terzo oro azzurro. Barbieri e Zanardi riescono a spuntarla per un solo punto in più, 41 a 40, rispetto alle francesi Clara Copponi-Marion Borras. Terza piazza per le danesi Amalie Dideriksen e Julie Leth. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Monaco, 16 ago. - (Adnkronos) - Ancora un successo per l'Italia del ciclismo suaglidi Monaco di Baviera: Rachelee Silviatrionfanocentrando il terzo oro azzurro.riescono a spuntarla per un solo punto in più, 41 a 40, rispetto alle francesi Clara Copponi-Marion Borras. Terza piazza per le danesi Amalie Dideriksen e Julie Leth.

antonie85321896 : RT @Agenzia_Ansa: Altro oro per l'Italia agli Europei di ciclismo in corso a Monaco di Baviera con Silvia Zanardi e Rachele Barbieri #ANSA… - SLN_Magazine : Europei ciclismo, Elia Viviani oro su pista. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - Luxgraph : Europei, oro per la coppia Zanardi-Barbieri: prime nella prova su pista - ModenaDintorni : Immensa @RacheleBarbieri! ?? La serramazzonese conquista due medaglie d'oro (una in coppia con Silvia Zanardi) nel… - Agenzia_Ansa : Altro oro per l'Italia agli Europei di ciclismo in corso a Monaco di Baviera con Silvia Zanardi e Rachele Barbieri… -