Ciclismo, Europei 2022: Ganna a caccia della rivincita su Küng nella prova contro il tempo (Di martedì 16 agosto 2022) Domani, mercoledì 17 agosto, si terranno le due prove a cronometro valide per i Campionati Europei di Ciclismo su strada 2022. Dopo che il titolo in linea è andato a Fabio Jakobsen, sulle strade di Monaco di Baviera verranno decretati i nuovi detentori del titolo continentale nelle prove contro il tempo. Lo scorso anno abbiamo assistito ad una festa elvetica con la vittoria di Marlen Reusser tra le donne e Stefan Küng tra gli uomini. Entrambi gli atleti sono presenti in Germania per provare a difendere il titolo e mantenere la sempre più prestigiosa maglia blu-stellata per altri 12 mesi. Dopo un’iniziale esclusione, nelle scorse 48 ore è arrivata la conferma che Filippo Ganna prenderà parte alla prova con la maglia azzurra dell’Italia, ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Domani, mercoledì 17 agosto, si terranno le due prove a cronometro valide per i Campionatidisu strada. Dopo che il titolo in linea è andato a Fabio Jakobsen, sulle strade di Monaco di Baviera verranno decretati i nuovi detentori del titolo continentale nelle proveil. Lo scorso anno abbiamo assistito ad una festa elvetica con la vittoria di Marlen Reusser tra le donne e Stefantra gli uomini. Entrambi gli atleti sono presenti in Germania perre a difendere il titolo e mantenere la sempre più prestigiosa maglia blu-stellata per altri 12 mesi. Dopo un’iniziale esclusione, nelle scorse 48 ore è arrivata la conferma che Filippoprenderà parte allacon la maglia azzurra dell’Italia, ...

RaiSport : Nell'omnium femminile agli Europei di ciclismo su pista un'eccezionale Rachele Barbieri conquista la medaglia d'oro… - RaiSport : Ciclismo su Pista: medaglia d'argento per Consonni nell'Omnium. Guarda il video ?? - Eurosport_IT : Impresa per Rachele Barbieri nell'Omnium Femminile ????????????? #EurosportCICLISMO | #Munich2022 | #Barbieri - sportrentino_it : Europei: Bianchi argento con record italiano nel km da fermo - MENUETTOit : #Food e #Music: Ciclismo: Europei, Ganna in gara al posto di Sobrero nella cronometro di mercoledì -