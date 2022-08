Christian De Sica rivendica il diritto alla normalità, contro la «cafonaggine» delle storie su Instagram (Di martedì 16 agosto 2022) Esiste un diritto alla disconnessione, esiste un diritto alla malinconia. Christian De Sica, attore e regista, ha centrato esattamente il punto nelle poche righe che ha l’unica pecca di aver affidato alle Instagram stories (ovvero allo stesso mezzo che, di fatto, con il suo ragionamento arriva a contestare). De Sica si è scagliato contro qualsiasi tipo di ostentazione che, in questo periodo dell’anno più che in altri, gli utenti mettono in mostra sui social network: ostentazione di lusso, ostentazione di benessere, ostentazione di opulenza. Una vita che appare, piuttosto che una vita che viene vissuta. Ecco perché le sue parole dovrebbero far riflettere. LEGGI ANCHE > Christian De ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 16 agosto 2022) Esiste undisconnessione, esiste unmalinconia.De, attore e regista, ha centrato esattamente il punto nelle poche righe che ha l’unica pecca di aver affidato alles (ovvero allo stesso mezzo che, di fatto, con il suo ragionamento arriva a contestare). Desi è scagliatoqualsiasi tipo di ostentazione che, in questo periodo dell’anno più che in altri, gli utenti mettono in mostra sui social network: ostentazione di lusso, ostentazione di benessere, ostentazione di opulenza. Una vita che appare, piuttosto che una vita che viene vissuta. Ecco perché le sue parole dovrebbero far riflettere. LEGGI ANCHE >De ...

