Christian De Sica e lo sfogo contro gli influencer

Leggi su novella2000

(Di martedì 16 agosto 2022)DegliDeè un amatissimo attore italiano, noto a tutti per le sue commedie e anche per alcuni film drammatici molto apprezzati. Il Vip, però, tiene molto alla sua privacy e per tale ragione si concede sono nelle interviste e davvero raramente sui social. Pare non gli piaccia L'articolo proviene da Novella 2000.