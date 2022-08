Christian De Sica al veleno sui social: "Siete dei cafoni.." (Di martedì 16 agosto 2022) Christian De Sica ha alle spalle una grandissima carriera e, nonostante non sia molto attivo sui social, nel momento in cui scriviamo può contare ben 645 mila follower su Instagram. Ultimamente, però, ha detto la sua proprio sull’uso dei social. Vediamo cosa ha dichiarato Uno come Christian De Sica non ha certamente bisogno di essere attivo sui social per riscuotere grandissimo successo. Noto soprattutto per essere stato uno dei protagonisti più amati dei “cinepanettoni”, ha alle sue spalle anche una grande storia come attore drammatico. Ricordiamo, infatti, la sua splendida interpretazione in Il figlio più piccolo di Pupi Avati. Ha dato modo, inoltre, di essere un uomo molto intelligente dichiarando più volte di essere grato ai suoi ruoli comici, nonostante i suoi ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 16 agosto 2022)Deha alle spalle una grandissima carriera e, nonostante non sia molto attivo sui, nel momento in cui scriviamo può contare ben 645 mila follower su Instagram. Ultimamente, però, ha detto la sua proprio sull’uso dei. Vediamo cosa ha dichiarato Uno comeDenon ha certamente bisogno di essere attivo suiper riscuotere grandissimo successo. Noto soprattutto per essere stato uno dei protagonisti più amati dei “cinepanettoni”, ha alle sue spalle anche una grande storia come attore drammatico. Ricordiamo, infatti, la sua splendida interpretazione in Il figlio più piccolo di Pupi Avati. Ha dato modo, inoltre, di essere un uomo molto intelligente dichiarando più volte di essere grato ai suoi ruoli comici, nonostante i suoi ...

trash_italiano : Livello di pienezza: Christian De Sica - fanpage : Christian De Sica si è sfogato via Instagram nei confronti di coloro che in questi mesi estivi continuano a pubblic… - Corriere : De Sica, sfogo social: «Pubblicano discoteche, tuffi e yacht di lusso: possibile essere così cafoni?» - redazionerumors : L'attore #ChristianDeSica in una storia critica alla sua maniera chi posta su Instagram solo immagini di discoteche… - GiannettiMarco : RT @leggoit: Christian De Sica sbotta sugli influencer e le loro stories: «Possibile essere così cafoni» -