Chiara Ferragni | la foto in Senza veli scatena commenti | non per il lato A ma per quello strano oggetto nelle mani

Chiara Ferragni, la foto in topless scatena commenti: non per il lato A ma per quello strano oggetto nelle mani (Di martedì 16 agosto 2022) Uno dei recenti scatti estivi pubblicati su Instagram da Chiara Ferragni ha suscitato numerosi commenti ma alcuni di questi erano decisamente inaspettati. LEGGI ANCHE : — Christian De Sica sbotta sugli influencer e le loro stories estive: 'E' possibile essere così cafoni' Nella foto, si vede Chiara Ferragni, in topless, per mano con Fedez, a bordo di uno yacht nelle acque limpide di Ibiza. A scatenare la curiosità dei fan non è stato il seno scoperto dell'influencer, bensì la prospettiva insolita per cui a molti è sembrato che l'imprenditrice digitale stesse tenendo in mano "una canna".

