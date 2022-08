Chiara Ferragni, Ferragosto da paura: il costume è microscopico – FOTO (Di martedì 16 agosto 2022) Chiara Ferragni spopola, manco a dirlo, sui social con i suoi scatti di Ferragosto: l’immagine in costume toglie il fiato. Il lungo weekend di Ferragosto ha visto, sui social, letteralmente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 16 agosto 2022)spopola, manco a dirlo, sui social con i suoi scatti di: l’immagine intoglie il fiato. Il lungo weekend diha visto, sui social, letteralmente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

stemauri75 : Per fortuna c’è Chiara Ferragni a rendere sensualmagica quest’estate elettorale - zazoomblog : Chiara Ferragni vuota il sacco: Fedez mi faceva paura. Retroscena inedito svelato - #Chiara #Ferragni #vuota #sacco… - Marsbae_ : @AgustDftJimim Manco Chiara Ferragni - advorelou : *leggetelo immaginando in sottofondo l’audio di Chiara Ferragni che fa: io non sono mai stressata ecc…” “Dai vai a… - thankyoumarco : la cancelleria di chiara ferragni mi sembra un po’ too much ma contenti voi. -