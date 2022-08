Chi pensa che BeReal sia il nuovo Instagram non ha capito niente (Di martedì 16 agosto 2022) La nuova app del momento si chiama BeReal e punta a diventare un punto di riferimento nella battaglia tra Instagram e TikTok. Tra i due litiganti che si combattono a colpi di video, dirette e post a non finire sui feed degli utenti, BeReal prova a godere spuntandola con una strategia differente: cambiare la definizione stessa di social network riducendo al minimo le condivisioni. Le regole d’oro del nuovo social che ha conquistato il primo posto nella classifica dei download degli Stati Uniti sono: massimo una foto al giorno, ovunque ci si trovi, e due minuti per caricarla, senza usare filtri. L’obiettivo è cercare di raccogliere un’istantanea della quotidianità di amici e parenti che non sia filtrata da hashtag, cuoricini o frasi di spessore. Come funziona BeReal Per questo motivo il funzionamento è ... Leggi su gqitalia (Di martedì 16 agosto 2022) La nuova app del momento si chiamae punta a diventare un punto di riferimento nella battaglia trae TikTok. Tra i due litiganti che si combattono a colpi di video, dirette e post a non finire sui feed degli utenti,prova a godere spuntandola con una strategia differente: cambiare la definizione stessa di social network riducendo al minimo le condivisioni. Le regole d’oro delsocial che ha conquistato il primo posto nella classifica dei download degli Stati Uniti sono: massimo una foto al giorno, ovunque ci si trovi, e due minuti per caricarla, senza usare filtri. L’obiettivo è cercare di raccogliere un’istantanea della quotidianità di amici e parenti che non sia filtrata da hashtag, cuoricini o frasi di spessore. Come funzionaPer questo motivo il funzionamento è ...

enpaonlus : Per chi pensa: sono solo animali… Adesso speriamo che a lei e al piccolo sia concesso di vivere! ?@lazampa? ?… - FBiasin : Mi permetto di dire che #Dazn non significa “giornalisti di #Dazn”, validi professionisti (tra l’altro generalmente… - DantiNicola : Capisco che il #TerzoPolo dia fastidio a chi pensa di usare come unica arma la narrazione CONTRO qualcuno o qualcos… - pm1025 : Amo chi dice quello che pensa…. Ma soprattutto amo chi fa quello che realmente dice..?? Buondiii ragazze… - cicciodevilla : RT @robertapasquet1: Chi , come me, pensa che Nicola Porro sia uno stronzo? -