Chi era Carlo Angela, il padre di Piero che salvò tanti ebrei dalla Shoah (Di martedì 16 agosto 2022) AGI - Piero e Alberto Angela, Alberto e Piero. Il padre scomparso e il figlio che ne raccoglie l'eredità morale e professionale. “Lui ha fatto la sua parte per l'Italia e adesso sono pronto a farla anche io” ha detto Alberto nell'orazione in Campidoglio che ha commosso tutti raccontando in lacrime, ma senza un filo di retorica come sarebbe piaciuto a suo padre, tutto ciò che gli ha trasmesso suo padre a partire dal non avere paura della morte. Ma i semi del rigore, dell'altruismo e della passione per la scienza che caratterizzano la famiglia Angela arrivano da lontano, per via ereditaria. C'è un'altra persona in famiglia che “ha fatto la sua parte”, prima del grande divulgatore appena scomparso: Carlo Angela, padre di ... Leggi su agi (Di martedì 16 agosto 2022) AGI -e Alberto, Alberto e. Ilscomparso e il figlio che ne raccoglie l'eredità morale e professionale. “Lui ha fatto la sua parte per l'Italia e adesso sono pronto a farla anche io” ha detto Alberto nell'orazione in Campidoglio che ha commosso tutti raccontando in lacrime, ma senza un filo di retorica come sarebbe piaciuto a suo, tutto ciò che gli ha trasmesso suoa partire dal non avere paura della morte. Ma i semi del rigore, dell'altruismo e della passione per la scienza che caratterizzano la famigliaarrivano da lontano, per via ereditaria. C'è un'altra persona in famiglia che “ha fatto la sua parte”, prima del grande divulgatore appena scomparso:di ...

antonio_gaito : #Spalletti: '#Fabian? La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e che sa dove andare anche senza chi non vuo… - elio_vito : Ah, si è svelato il bluff, il blocco navale era una bufala, illegale, impossibile da realizzare. Ora Meloni parla d… - borghi_claudio : Vedo che le cronache stanno cominciando a scoprire chi è Rapinese, il neosindaco di Como, ovvero un grillino di des… - Flaus_11 : @matteosalvinimi Ma credi o nei sei sicuro? Perche secondo me chi ti ha detto che #credo era la parola motivazional… - AlfonsinaKami : @marsue83 Chi!! Era un pulga como io ?? -