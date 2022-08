Chelsea, probabile cessione per Emerson Palmieri: c’è l’interesse del West Ham (Di martedì 16 agosto 2022) Il Chelsea, dopo aver acquistato, ha bisogno di mettere a referto delle cessioni. Tra i principali indiziati per lasciare il club inglese c’è Emerson Palmieri, che è finito nel mirino del West Ham. Stando a quanto riportato da BBC Sport il tecnico degli Hammers, David Moyes avrebbe individuato l’italo-brasiliano come perfetta pedina da inserire all’interno del suo scacchiere. Il terzino nella scorsa stagione ha militato nel Lione collezionando 29 presenze in campionato. In caso di mancato accordo tra i due club, il West Ham potrebbe virare su Thilo Kehrer del Paris Saint-Germain. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Il, dopo aver acquistato, ha bisogno di mettere a referto delle cessioni. Tra i principali indiziati per lasciare il club inglese c’è, che è finito nel mirino delHam. Stando a quanto riportato da BBC Sport il tecnico degli Hammers, David Moyes avrebbe individuato l’italo-brasiliano come perfetta pedina da inserire all’interno del suo scacchiere. Il terzino nella scorsa stagione ha militato nel Lione collezionando 29 presenze in campionato. In caso di mancato accordo tra i due club, ilHam potrebbe virare su Thilo Kehrer del Paris Saint-Germain. SportFace.

