Che capolavoro terrificante l'episodio 24/7 di Sandman! (Di martedì 16 agosto 2022) Quando David Thewlis entra in una tavola calda in 24/7, il quinto episodio della serie Sandman su Netflix, i fan di Neil Gaiman sanno bene che incubo sia in serbo per l'ora successiva. Il macabro episodio è il capolavoro dello show: musica da camera che aumenta lentamente, ma qui non si tratta di note ma di depravazione, cresciuta fino a farla esplodere. Come tutte le migliori storie dell'orrore ci inducono a pensare: le persone sanno essere malvagie quanto i mostri. All'inizio della serie, il signore dei sogni Morfeo (Tom Sturridge) viene catturato da un aristocratico occultista e gli vengono rubati i suoi artefatti magici: un sacchetto di sabbia, il suo elmo e un rubino. Quest'ultimo finisce nelle mani di John Burgess (David Thewlis), figlio illegittimo del rapitore di Morfeo, che ne usa il potere manipolatorio per controllare gli ...

