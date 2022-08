Champions League femminile 2022/23, Juventus e Roma impegnate nel primo turno di qualificazione (Di martedì 16 agosto 2022) Prenderà il via giovedì 18 agosto la Champions League femminile 2022/2023, con la Roma che per la prima volta parteciperà alla competizione, e la Juventus chiamata a confermarsi dopo il bel torneo della scorsa stagione. Si inizia con un turno preliminare che vede due percorsi differenti, quello Campioni e quello delle Piazzate. Le squadre sono state suddivise tramite sorteggio in piccoli tornei da quattro, e le vincitrici di questi approderanno al secondo turno di qualificazione. La Juventus, vincitrice dell’ultimo campionato di Serie A, è nel Percorso Campioni ed affronterà in casa le lussemburghesi dell’Union Fc. In caso di vittoria, arriverebbe poi la sfida in finale contro le estoni del Flora o le israeliane del ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Prenderà il via giovedì 18 agosto la/2023, con lache per la prima volta parteciperà alla competizione, e lachiamata a confermarsi dopo il bel torneo della scorsa stagione. Si inizia con unpreliminare che vede due percorsi differenti, quello Campioni e quello delle Piazzate. Le squadre sono state suddivise tramite sorteggio in piccoli tornei da quattro, e le vincitrici di questi approderanno al secondodi. La, vincitrice dell’ultimo campionato di Serie A, è nel Percorso Campioni ed affronterà in casa le lussemburghesi dell’Union Fc. In caso di vittoria, arriverebbe poi la sfida in finale contro le estoni del Flora o le israeliane del ...

UEFAcom_it : ???? ???????????????? della Champions League e dell'Inter Buon compleanno @javierzanetti! ???? #UCL - DiMarzio : #ChampionsLeague, domani la sfida fra @mhfootballclub e @crvenazvezdafk - juventusfc : ??Bremer: «Ovviamente la Champions League è un sogno per qualsiasi giocatore, ma non possiamo perdere la concentrazi… - sportface2016 : #UWCL | Si parte giovedì 18 agosto con il primo turno di qualificazione per #Juventus e #Roma - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus Women, debutto in Champions League contro il Racing: Montemurro studia le mosse #Juventus #Juve #Allegri #Vlahov… -