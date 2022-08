Centri Estivi, a Cerveteri aperti i rimborsi alle famiglie (Di martedì 16 agosto 2022) Avviso rivolto a famiglie con minori di età tra i 3 e i 14 anni e fino ai 21anni in caso di utenti diversamente abili: un contributo a sostegno delle famiglie che hanno sostenuto spese per l’iscrizione dei propri figli presso i Centri Estivi diurni. Un bando aperto ai soli nuclei residenti nel Comune di Cerveteri. “Si tratta di un’opportunità importante per le famiglie – ha dichiarato Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – dopo due anni difficili infatti, è fondamentale come Amministrazione comunale aderire e promuovere la disponibilità di questi fondi. Sono stati mesi in cui le occasioni e le opportunità di incontro e di attività educative, scolastiche e ricreative in presenza si sono purtroppo ridotte ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 agosto 2022) Avviso rivolto acon minori di età tra i 3 e i 14 anni e fino ai 21anni in caso di utenti diversamente abili: un contributo a sostegno delleche hanno sostenuto spese per l’iscrizione dei propri figli presso idiurni. Un bando aperto ai soli nuclei residenti nel Comune di. “Si tratta di un’opportunità importante per le– ha dichiarato Francesca Badini, AssessorePolitiche Sociali del Comune di– dopo due anni difficili infatti, è fondamentale come Amministrazione comunale aderire e promuovere la disponibilità di questi fondi. Sono stati mesi in cui le occasioni e le opportunità di incontro e di attività educative, scolastiche e ricreative in presenza si sono purtroppo ridotte ...

