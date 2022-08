C’è l’ok di Ten Hag: Ronaldo può lasciare il Manchester United (Di martedì 16 agosto 2022) Anche Ten Hag ha dato l’ok alla sua cessione: Cristiano Ronaldo può lasciare il Manchester United e trovare una nuova squadra Per la cessione di Cristiano Ronaldo è arrivato anche l’ok del tecnico del Manchester United, Ten Hag. Stando a quanto riportato dal Times, dopo l’avvio disastroso dei Red Devils in campionato, l’allenatore olandese ha cambiato idea sulla permanenza di CR7. Ten Hag adesso è disposto a lasciarlo andare via subito, a patto che i Red Devils lo rimpiazzino con un altro centravanti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) Anche Ten Hag ha datoalla sua cessione: Cristianopuòile trovare una nuova squadra Per la cessione di Cristianoè arrivato anchedel tecnico del, Ten Hag. Stando a quanto riportato dal Times, dopo l’avvio disastroso dei Red Devils in campionato, l’allenatore olandese ha cambiato idea sulla permanenza di CR7. Ten Hag adesso è disposto a lasciarlo andare via subito, a patto che i Red Devils lo rimpiazzino con un altro centravanti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

C_R_7_3 : Ho visto ora l’assurdo rigore dato a Susan e dico questo: vuoi dare quel rigore, così come quello dato a Calabria?… - VittorioEboli : A freddo: ok è agosto, ok avversario malmesso, ok le pinze ma l'impianto su cui lavorare c'è eccome. E c'è caratter… - RPozzolli : @AslanNerazzurro @Gianlu_BoNa1990 @internazionaleL Dipende quale sarà la cifra, se 20 ok, ma ho letto più volte 10/… - maicattivo : @Colucia Parlare del nepotismo è ok. Non è solo nei 5 stelle. Parla anche di questi Italiani che si lasciano manovr… - LGobbini : @casa1404 @T_h_e__J_ok_e_r @lucadoro_ @actrapido @ultimenotizie La gestione previdenziale ha un buco di 40 miliardi… -