Castel Volturno | padre si tuffa in mare per salvare i tre figli | annega insieme al piccolo di 6 anni

enpaonlus : Jova Beach Party: a rischio anche le dune di Castel Volturno, ecco com'era la spiaggia prima e dopo il concerto del… - cardibe : RT @MarcoDiMaro: Giovanni Simeone è stato visto l'ultima volta sabato 14 agosto 2022 in località Castel Volturno (CE), indossava una maglia… - Clachica2La : RT @Corriere: Si getta in mare per salvare i tre figli in pericolo: annega con il più piccolo di 6 anni - larampait : #Padre e #figlio muoiono annegati nel Casertano - PupiaTv : Castel Volturno, padre e figlio di 6 anni muoiono annegati -

Rahhal Amarri , un 42 enne di origine marocchina, è morto dopo aver salvato due bimbi in difficoltà nello specchio di mare antistante il lido dei Gabbiani di, nel casertano. La ...- - > Padre e figlio di 6 anni, di origine straniera, sono morti annegati in mare in località Ischitella di, in provincia di Caserta. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, il padre era al mare con tre figli minori, di 6, 10 e 13 anni sulla spiaggia libera quando si sono tuffati ...L'uomo, di origini africane, era al mare con i tre figli di 6, 10 e 13 anni. Il secondogenito, salvato assieme al fratello maggiore, è in gravi condizioni. I testimoni: "Si è tuffato per salvarli" ...21:50:59 Padre e figlio di 6 anni, di origine straniera, sono morti annegati in mare in località Ischitella di Castel Volturno. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, il padre era al mare co ...