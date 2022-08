Caserta, padre e figlio di 6 anni morti in mare. I testimoni: «I suoi tre figli stavano annegando. Si è tuffato per salvarli» (Di martedì 16 agosto 2022) padre e figlio di sei anni, di origine ghanese, sono morti annegati in mare a Ischitella di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, il padre era al mare con tre figli di 6, 10 e 13 anni in una spiaggia libera. I testimoni riferiscono che l’uomo si sarebbe tuffato in mare per salvare i tre figli che rischiavano di essere trascinati via dalla corrente, ma si sarebbe trovato in difficoltà. A quel punto, anche altri bagnanti si sono buttati in acqua insieme ai bagnini dei lidi vicini, ma per il padre e il figlio più piccolo non c’è stato ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022)di sei, di origine ghanese, sonoannegati ina Ischitella di Castel Volturno, in provincia di. Secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera, ilera alcon tredi 6, 10 e 13in una spiaggia libera. Iriferiscono che l’uomo si sarebbeinper salvare i treche rischiavano di essere trascinati via dalla corrente, ma si sarebbe trovato in difficoltà. A quel punto, anche altri bagnanti si sono buttati in acqua insieme ai bagnini dei lidi vicini, ma per ile ilpiù piccolo non c’è stato ...

