Caro energia, Ryanair: addio a voli da 10 euro. Aumenta anche il costo della vita (Di martedì 16 agosto 2022) A causa del Caro energia, Ryanair ha fatto sapere che i viaggiatori possono dire addio alle tariffe superscontate dei voli. L'amministratore delegato del gruppo Michael O'Leary, intervistata da Bbc Radio 4, ha affermato che i voli da 0,99 o 9,99 euro sono destinati a scomparire, perché l'aumento dei prezzi dell'energia causato dalla guerra in Ucraina, L'articolo proviene da Inews24.it.

