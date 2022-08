Carmen Scivittaro | vita privata | biografia | carriera | chi era | malattia | marito | figli e curiosità sull’attrice

(Di martedì 16 agosto 2022) Cosa sappiamo delladi? La bravissima artista partenopea, con un passato da drammaturga e attrice teatrale, è morta ieri a causa di un tumore. I telespettatori italiani la conoscono principalmente per il ruolo ventennale nella longeva soap opera Un posto al sole, dove ha interpretato la simpatica Teresa Diacono.si era allontanata dal set da qualche tempo a causa di problemi familiari e di salute. Ecco alcune informazioni sul suo conto. Chi eraSciviittaro era nata a Napoli il 24 Marzo del 1945 (Ariete). La sua grande passione è sempre stata la recitazione, tanto da iniziare a fare questo mestiere ancora giovanissima in un piccolo ...

