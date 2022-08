Carlo Iannuzzo nuovo comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Aosta

TV7Benevento : Gdf: Vda, nuovo comandante polizia economico-finanziaria. - - bobinetv : Nuovo comandante alla Polizia economico-finanziaria #valledaosta - - TV7Benevento : CAMBIO AL VERTICE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI BENEVENTO, IL TEN.COL. LUCA PIRRERA PRENDE IL POSTO DEL MAGG. CARLO I… -

Benevento . Passaggio di consegne alla guardia di finanza di Benevento tra il maggiorea, destinato ad Aosta come comandante del locale Nucleo di polizia economico finanziaria, ed il tenente colonnello Luca Pirrera, proveniente dal Gruppo di Lamezia Terme.saluta ...Romano' sede del Comando Provinciale, si è svolto il passaggio di consegne tra il Maggiore, destinato alla sede di Aosta, quale Comandante del locale Nucleo di Polizia Economico ...AOSTA, 16 AGO - Il maggiore Carlo Iannuzzo è il nuovo comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Aosta. Succede al tenente colonnello Riccardo Scuderi, che dopo ...Il Maggiore Carlo Iannuzzo saluta il Sannio dopo cinque intensi anni di lavoro, costellati da risultati operativi di rilievo in tutti i segmenti della mission istituzionale del Corpo. Non possono non ...