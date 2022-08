Carcere, le visite dell’amministrazione centrale sono importanti: ecco su cosa si agisce (Di martedì 16 agosto 2022) Il Capo dell’amministrazione Penitenziaria Carlo Renoldi ha deciso di andare in giro a visitare carceri insieme ai suoi colleghi ai vertici del Dipartimento. Lo ha fatto in questo Ferragosto doloroso per l’alto numero di suicidi che si è verificato nelle ultime settimane all’interno degli istituti di pena. Un’iniziativa importante. Renoldi si è recato nel Carcere romano femminile di Rebibbia, mentre il Vice Capo Carmelo Cantone, provveditori e direttori generali coprivano le carceri di Viterbo, Palermo Ucciardone, Messina, Genova, Lecce, Taranto, Terni, Napoli Poggioreale, Santa Maria Capua Vetere, Bologna, Modena, Ancona, Pesaro, Aosta, Udine, Oristano, Ariano Irpino. La visita in Carcere non è affatto qualcosa di formale. È piuttosto uno strumento fondamentale di conoscenza del sistema nonché di prevenzione degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Il CapoPenitenziaria Carlo Renoldi ha deciso di andare in giro a visitare carceri insieme ai suoi colleghi ai vertici del Dipartimento. Lo ha fatto in questo Ferragosto doloroso per l’alto numero di suicidi che si è verificato nelle ultime settimane all’interno degli istituti di pena. Un’iniziativa importante. Renoldi si è recato nelromano femminile di Rebibbia, mentre il Vice Capo Carmelo Cantone, provveditori e direttori generali coprivano le carceri di Viterbo, Palermo Ucciardone, Messina, Genova, Lecce, Taranto, Terni, Napoli Poggioreale, Santa Maria Capua Vetere, Bologna, Modena, Ancona, Pesaro, Aosta, Udine, Oristano, Ariano Irpino. La visita innon è affatto qualdi formale. È piuttosto uno strumento fondamentale di conoscenza del sistema nonché di prevenzione degli ...

