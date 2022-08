“Candidato al parlamento”. Andrea Crisanti, il virologo alle elezioni 2022 (in buon posizione) (Di martedì 16 agosto 2022) Importante novità per Andrea Crisanti a livello professionale. Lo abbiamo conosciuto benissimo negli ultimi anni perché uno dei massimi esperti italiani sulla pandemia da coronavirus, che ha stravolto la vita di milioni di italiani ma anche quella di tutto il mondo. Ora per lui la notizia più bella giunge dalla politica. Sì, avete capito proprio bene, è arrivata qualche ora fa una news che stravolge tutto e che permetterà all’uomo di cimentarsi in una nuova esperienza, che si preannuncia molto interessante. Prima di parlarvi di Andrea Crisanti e della sua discesa in politica, lo scorso mese di luglio aveva dichiarato a proposito del Covid: “Bisognerebbe a mio avviso abolire i tamponi fatti a casa, perché non sono sensibili e quindi una persona pensa di essere negativa invece è positiva e poi molte persone che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 agosto 2022) Importante novità pera livello professionale. Lo abbiamo conosciuto benissimo negli ultimi anni perché uno dei massimi esperti italiani sulla pandemia da coronavirus, che ha stravolto la vita di milioni di italiani ma anche quella di tutto il mondo. Ora per lui la notizia più bella giunge dalla politica. Sì, avete capito proprio bene, è arrivata qualche ora fa una news che stravolge tutto e che permetterà all’uomo di cimentarsi in una nuova esperienza, che si preannuncia molto interessante. Prima di parlarvi die della sua discesa in politica, lo scorso mese di luglio aveva dichiarato a proposito del Covid: “Bisognerebbe a mio avviso abolire i tamponi fatti a casa, perché non sono sensibili e quindi una persona pensa di essere negativa invece è positiva e poi molte persone che ...

