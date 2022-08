Calendario prossima giornata Serie A: orari partite 20-22 agosto, chi gioca, programma, guida tv DAZN e Sky (Di martedì 16 agosto 2022) Terminata la prima giornata con la vittoria della Juventus sul Sassuolo, è già tempo di pensare al secondo turno della Serie A di calcio 2022-2023. Ad aprire il programma ci saranno i match Torino-Lazio e Udinese-Salernitana sabato 20 agosto alle 18:30. La giornata si chiuderà poi lunedì 22 agosto alle 20:45 con Sampdoria-Juventus. Tutte e dieci le partite del secondo turno della Serie A 2022-2023 si potranno vedere in diretta streaming su DAZN. Sky Sport trasmetterà invece in diretta tv e in diretta streaming (tramite Sky Go e NOW) i seguenti incontri: Torino-Lazio, Inter-Spezia e Bologna-Hellas Verona. Calcio, Serie A 2022-2023: vittorie larghe di Napoli e Juventus a completare la prima ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Terminata la primacon la vittoria della Juventus sul Sassuolo, è già tempo di pensare al secondo turno dellaA di calcio 2022-2023. Ad aprire ilci saranno i match Torino-Lazio e Udinese-Salernitana sabato 20alle 18:30. Lasi chiuderà poi lunedì 22alle 20:45 con Sampdoria-Juventus. Tutte e dieci ledel secondo turno dellaA 2022-2023 si potranno vedere in diretta streaming su. Sky Sport trasmetterà invece in diretta tv e in diretta streaming (tramite Sky Go e NOW) i seguenti incontri: Torino-Lazio, Inter-Spezia e Bologna-Hellas Verona. Calcio,A 2022-2023: vittorie larghe di Napoli e Juventus a completare la prima ...

