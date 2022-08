Calendario Europei tuffi Roma oggi: orari 16 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo lo storico oro nel Team Event, l’Italia punta ad altre medaglie agli Europei di tuffi a Roma. Nella seconda giornata fari puntati sul metro femminile con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi a caccia del massimo risultato, ma attenzione anche alla prova del sincro misto dalla piattaforma con Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin Di Maria, che proveranno a stupire in una gara apertissima. Da capire le condizioni fisiche di Elena Bertocchi, che non è ancora al meglio dopo l’infortunio che l’ha condizionata ai Mondiali di Budapest; mentre Chiara Pellacani è assolutamente tra le favorite per la medaglia d’oro, con la Romana che sogna un clamoroso bis dopo quello di ieri nel Team Event. Di seguito il programma dettagliato, tutti gli orari, il Calendario ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo lo storico oro nel Team Event, l’Italia punta ad altre medaglie aglidi. Nella seconda giornata fari puntati sul metro femminile con Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi a caccia del massimo risultato, ma attenzione anche alla prova del sincro misto dalla piattaforma con Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin Di Maria, che proveranno a stupire in unaapertissima. Da capire le condizioni fisiche di Elena Bertocchi, che non è ancora al meglio dopo l’infortunio che l’ha condizionata ai Mondiali di Budapest; mentre Chiara Pellacani è assolutamente tra le favorite per la medaglia d’oro, con lana che sogna un clamoroso bis dopo quello di ieri nel Team Event. Di seguito ildettagliato, tutti gli, il...

