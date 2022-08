Calendario Europei nuoto Roma oggi: orari 16 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di martedì 16 agosto 2022) Sesta giornata di gare in questi Europei 2022 di nuoto. A Roma un day-6 in cui saranno il nuoto in corsie e i tuffi a prendersi la scena con tante specialità da seguire con interesse e nelle quali gli azzurri cercheranno di confermarsi squadra di riferimento assoluto. Si comincia dalle 09.00 con le batterie del mattino dei 50 stile libero con Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano, Luca Dotto e Alessandro Miressi; dei 200 farfalla donne con Ilaria Cusinato e Antonella Crispino; dei 100 dorso con Thomas Ceccon, Michele Lamberti, Matteo Restivo e Lorenzo Mora. Tutto si concludere con le heat dei 50 rana donne con Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni, Martina Carraro e Lisa Angiolini, dei 200 misti uomini con Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi e della 4×200 sl mixed con l’Italia. Nel pomeriggio, a partire dalle 18.00, ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Sesta giornata di gare in questi2022 di. Aun day-6 in cui saranno ilin corsie e i tuffi a prendersi la scena con tante specialità da seguire con interesse e nelle quali gli azzurri cercheranno di confermarsi squadra di riferimento assoluto. Si comincia dalle 09.00 con le batterie del mattino dei 50 stile libero con Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano, Luca Dotto e Alessandro Miressi; dei 200 farfalla donne con Ilaria Cusinato e Antonella Crispino; dei 100 dorso con Thomas Ceccon, Michele Lamberti, Matteo Restivo e Lorenzo Mora. Tutto si concludere con le heat dei 50 rana donne con Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni, Martina Carraro e Lisa Angiolini, dei 200 misti uomini con Alberto Razzetti e Pier Andrea Matteazzi e della 4×200 sl mixed con l’Italia. Nel pomeriggio, a partire dalle 18.00, ...

