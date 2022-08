Calendario Europei ciclismo su pista oggi: orari martedì 16 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo le grandi soddisfazioni azzurre del giorno 5, i Campionati Europei di ciclismo su pista continuano oggi, martedì 16 agosto, per l’ultima giornata di gara dall’arena del Messe Munchen di Monaco di Baviera. Quattro i titoli continentali ancora in palio. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI ciclismo SU pista DALLE 14.00 Sarà soprattutto la giornata dedicata alle Madison, gara come sempre dall’altro tasso spettacolare e dal grande fascino. Si chiuderanno inoltre le prove della velocità con le prove del Keirin, sia al maschile che al femminile. Le prime azzurre a scendere in pista saranno Miriam Vece ed Elena Bissolati, che partiranno dal primo turno del Keirin. Tornerà in sella anche ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo le grandi soddisfazioni azzurre del giorno 5, i Campionatidisucontinuano16, per l’ultima giornata didall’arena del Messe Munchen di Monaco di Baviera. Quattro i titoli continentali ancora in palio. LA DIRETTA LIVE DEGLIDISUDALLE 14.00 Sarà soprattutto la giornata dedicata alle Madison,come sempre dall’altro tasso spettacolare e dal grande fascino. Si chiuderanno inoltre le prove della velocità con le prove del Keirin, sia al maschile che al femminile. Le prime azzurre a scendere insaranno Miriam Vece ed Elena Bissolati, che partiranno dal primo turno del Keirin. Tornerà in sella anche ...

