Calendario Europei ciclismo su pista oggi: orari 16 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo le grandi soddisfazioni azzurre del giorno 5, i Campionati Europei di ciclismo su pista continuano oggi, lunedì 15 agosto, per l’ultima giornata di gara dall’arena del Messe Munchen di Monaco di Baviera. Quattro i titoli continentali ancora in palio. Sarà soprattutto la giornata dedicata alle Madison, gara come sempre dall’altro tasso spettacolare e dal grande fascino. Si chiuderanno inoltre le prove della velocità con le prove del Keirin, sia al maschile che al femminile. Le prime azzurre a scendere in pista saranno Miriam Vece ed Elena Bissolati, che partiranno dal primo turno del Keirin. Tornerà in sella anche Matteo Bianchi, reduce dall’argento nel Chilometro da fermo, che insieme a Daniele Napolitano parteciperanno al Keirin al ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo le grandi soddisfazioni azzurre del giorno 5, i Campionatidisucontinuano, lunedì 15, per l’ultima giornata didall’arena del Messe Munchen di Monaco di Baviera. Quattro i titoli continentali ancora in palio. Sarà soprattutto la giornata dedicata alle Madison,come sempre dall’altro tasso spettacolare e dal grande fascino. Si chiuderanno inoltre le prove della velocità con le prove del Keirin, sia al maschile che al femminile. Le prime azzurre a scendere insaranno Miriam Vece ed Elena Bissolati, che partiranno dal primo turno del Keirin. Tornerà in sella anche Matteo Bianchi, reduce dall’argento nel Chilometro da fermo, che insieme a Daniele Napolitano parteciperanno al Keirin al ...

