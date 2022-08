Calendario Europei atletica oggi: orari 16 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di martedì 16 agosto 2022) oggi martedì 16 agosto va in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2022 di atletica leggera. L’Italia vuole essere grande protagonista a Monaco (Germania). Riflettori puntati su Marcell Jacobs che va a caccia della medaglia d’oro sui 100 metri (semifinali alle 20.19, poi la finale alle 22.15). Gianmarco Tamberi si cimenterà nelle qualificazioni del salto in alto. Grande attesa per Sara Fantini, impegnata nel turno preliminare del lancio del martello. Dario Dester insegue quella che sarebbe una storica medaglia nel Decathlon, da seguire Zaynab Dosso nei 100 metri femminili. Dario Re ed Edoardo Scotti inseguono la finale dei 400 metri, in mattinata le due 35 km di marcia e le batterie dei 1500 metri femminili con Gaia Sabbatini. Di seguito il Calendario completo, il programma ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)martedì 16va in scena la seconda giornata di gare agli2022 dileggera. L’Italia vuole essere grande protagonista a Monaco (Germania). Riflettori puntati su Marcell Jacobs che va a caccia della medaglia d’oro sui 100 metri (semifinali alle 20.19, poi la finale alle 22.15). Gianmarco Tamberi si cimenterà nelle qualificazioni del salto in alto. Grande attesa per Sara Fantini, impegnata nel turno preliminare del lancio del martello. Dario Dester insegue quella che sarebbe una storica medaglia nel Decathlon, da seguire Zaynab Dosso nei 100 metri femminili. Dario Re ed Edoardo Scotti inseguono la finale dei 400 metri, in mattinata le due 35 km di marcia e le batterie dei 1500 metri femminili con Gaia Sabbatini. Di seguito ilcompleto, il...

