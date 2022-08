Calenda parla della sua esperienza in Ferrari ma dimentica la raccomandazione del padre a Montezemolo | ecco cosa disse a Gomez

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 agosto 2022) “La politica è anche un colloquio di lavoro”. Inizia così il video pubblicato da Carlo, sui propri canali social, in cui il leader di Azionedi sé e ripercorre la propria carriera professionale. “I miei genitori mi hanno detto di iscrivermi all’Università, che mi avrebbero aiutato con mia figlia (nata quando lui ha 18 anni, ndr) ma che nel frattempo avrei dovuto lavorare. E l’ho fatto. Prima come promotore finanziario. Poi in, al marketing, e a Sky“., però, hato di ricordare che inentrò grazie al papà. Lo rivelò a Peter, a La Confessione, il 29 gennaio 2021: “Ho fatto cinque anni alla, dal ’98. Ero entrato in stage, poi ho fatto l’impiegato e il funzionario. È così che ho costruito il mio ...