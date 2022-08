CALCIOMERCATO NAPOLI: FATTA PER NDOMBELE. AFFONDO SU RASPADORI DEL SASSUOLO (Di martedì 16 agosto 2022) NDOMBELE-NAPOLI, operazione conclusa. Il travolgente successo al Bentegodi sul Verona di Cioffi, ha portato il presidente De Laurentiis a investire nuovamente e con prepotenza sul CALCIOMERCATO, riuscendo a strappare dal Tottenham NDOMBELE. La trattativa, infatti, sarebbe ormai ai dettagli, con la formula del prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Il giocatore percepirà un contratto da otto milioni di euro, con gli Spurs che contribuiranno sensibilmente al pagamento dello stipendio del centrocampista francese. Nel frattempo sono ore decisive anche per il centravanti del SASSUOLO Giacomo RASPADORI, che nella partita di ieri sera all’Allianz Stadium è partito dalla panchina, entrando solamente nella seconda parte di gara. Mercoledì è previsto ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 16 agosto 2022), operazione conclusa. Il travolgente successo al Bentegodi sul Verona di Cioffi, ha portato il presidente De Laurentiis a investire nuovamente e con prepotenza sul, riuscendo a strappare dal Tottenham. La trattativa, infatti, sarebbe ormai ai dettagli, con la formula del prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Il giocatore percepirà un contratto da otto milioni di euro, con gli Spurs che contribuiranno sensibilmente al pagamento dello stipendio del centrocampista francese. Nel frattempo sono ore decisive anche per il centravanti delGiacomo, che nella partita di ieri sera all’Allianz Stadium è partito dalla panchina, entrando solamente nella seconda parte di gara. Mercoledì è previsto ...

