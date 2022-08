Calciomercato Napoli, fatta per il nuovo acquisto: cifre dell’operazione (Di martedì 16 agosto 2022) Nonostante la stagione sia ormai iniziata, il Napoli si muove ancora sul mercato e dovrebbe chiudere a giorni la trattativa per Ndombele del Tottenham. Il francese classe ’96 andrebbe a sostenere un reparto indebolito dalla partenza di Fabian Ruiz in direzione Parigi e fornirebbe a Spalletti un’opzione giovane ma di spessore internazionale. Ndombele Napoli Tottenham Ne è sicuro Gianluca di Marzio, che sul suo profilo Instagram parla di trattativa in chiusura per un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Ndombele era stato prelevato dal Lione nella stagione 2019/20 per la cifra record di 60 milioni più bonus ma con gli Spurs non si è riuscito ad esprimere al meglio e ora si prepara per la nuova esperienza in Serie A. Francesco Buffa Leggi su rompipallone (Di martedì 16 agosto 2022) Nonostante la stagione sia ormai iniziata, ilsi muove ancora sul mercato e dovrebbe chiudere a giorni la trattativa per Ndombele del Tottenham. Il francese classe ’96 andrebbe a sostenere un reparto indebolito dalla partenza di Fabian Ruiz in direzione Parigi e fornirebbe a Spalletti un’opzione giovane ma di spessore internazionale. NdombeleTottenham Ne è sicuro Gianluca di Marzio, che sul suo profilo Instagram parla di trattativa in chiusura per un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Ndombele era stato prelevato dal Lione nella stagione 2019/20 per la cifra record di 60 milioni più bonus ma con gli Spurs non si è riuscito ad esprimere al meglio e ora si prepara per la nuova esperienza in Serie A. Francesco Buffa

