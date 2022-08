Calcio: Juventus. Lesione per Di Maria, tra 10 giorni nuovi esami (Di martedì 16 agosto 2022) Per l'argentino problema muscolare all'adduttore della coscia sinistra TORINO - "Angel Di Maria è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J - Medical che hanno ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Per l'argentino problema muscolare all'adduttore della coscia sinistra TORINO - "Angel Diè stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J - Medical che hanno ...

GiovaAlbanese : #Depay e #Paredes più vicini alla #Juventus senza alzare i costi ?? - Gazzetta_it : Juve, Depay è a un passo. La differenza si assottiglia a un paio di milioni - Gazzetta_it : Juve al lavoro per gli ultimi colpi: ecco chi sono (compreso Zaniolo) - ZonaBianconeri : RT @lucsazzo: Come vi vedo già li a paragonare patatino ancora sano mentre il suo sostituto, della squadra che 'dovreste' tifare ha un prob… - Fprime86 : RT @lucsazzo: Come vi vedo già li a paragonare patatino ancora sano mentre il suo sostituto, della squadra che 'dovreste' tifare ha un prob… -