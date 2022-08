Calcio femminile, la Uefa chiama gli investitori: “Potenziale illimitato” (Di martedì 16 agosto 2022) La Uefa lancia oggi The Business Case for Women’s Football, un report che mette in evidenza il Potenziale di crescita del Calcio femminile europeo nel prossimo decennio. Gli Europei 2022 “hanno messo in mostra la popolarità e il Potenziale del Calcio femminile internazionale, ma si registrano passi da gigante anche a livello di club, con il lancio di un nuovo formato per la Uefa Women’s Champions League con un marketing centralizzato, copertura televisiva e il professionismo che si fa largo nei campionati nazionali”, si legge nel comunicato dell’organismo continentale. La Uefa spiega che “gli investitori hanno ora un’opportunità unica di contribuire all’ulteriore sviluppo del Calcio ... Leggi su sportface (Di martedì 16 agosto 2022) Lalancia oggi The Business Case for Women’s Football, un report che mette in evidenza ildi crescita deleuropeo nel prossimo decennio. Gli Europei 2022 “hanno messo in mostra la popolarità e ildelinternazionale, ma si registrano passi da gigante anche a livello di club, con il lancio di un nuovo formato per laWomen’s Champions League con un marketing centralizzato, copertura televisiva e il professionismo che si fa largo nei campionati nazionali”, si legge nel comunicato dell’organismo continentale. Laspiega che “glihanno ora un’opportunità unica di contribuire all’ulteriore sviluppo del...

sportface2016 : La #Uefa chiama gli investitori: 'Potenziale illimitato per il calcio femminile' - 1913parmacalcio : Il pre-season del Parma Calcio Prima Squadra Femminile si concluderà con Parma-Brescia Calcio Femminile sabato 20 a… - calciofemita : Giovedì il primo turno della #womenschampionsleague - Citrus20221 : Se il calcio (ora anche femminile) muove così tanti interessi, perché società e vertici sono gestiti da incapaci, f… - venti4ore : Calcio femminile, al via l’Educamp di Asd Fossombroni, Us Grosseto e Sorano -