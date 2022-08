(Di martedì 16 agosto 2022) Il messaggio della società per il portiere "Siamo uniti dentro e fuori dal campo" ROMA - "Ogni giocatore dellacome tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso ...

Corriere : Chi è Radu, il portiere della Cremonese: la sorella morta a 14 anni, la fidanzata, le papere... - Corriere : Dazn, ancora guai con le partite di serie A e, disservizi con la Liga in tutto il mondo - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Cremonese. Club vicino a Radu 'Si vince e si perde insieme' - Filo2385Filippo : RT @paoloangeloRF: La risposta della Cremonese alle critiche su Radu - glooit : Calcio:Radu nuovo errore,Cremonese 'si perde e si vince insieme' leggi su Gloo -

Con questo post pubblicato su Facebook insieme alla foto della squadra e alla definizione del termine empatia, laha voluto ribadire la vicinanza del club al portiere Ionut Radu, ...Tante parate e poi l'errore decisivo proprio all'ultima azione che è costo un punto allaa Firenze. Ionut Radu è senza pace, ma lavia social dà la carica al suo portiere. 'Ogni giocatore dellacome tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un ...Il messaggio della società per il portiere 'Siamo uniti dentro e fuori dal campo' ROMA (ITALPRESS) - 'Ogni giocatore della Cremonese come tale ...«Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo è rivolto sempre a ...