Cabinet of Curiosities è la nuova serie horror di Guillermo del Toro in arrivo su Netflix (Di martedì 16 agosto 2022) Guillermo del Toro debutta su Netflix con una nuova serie antologica tra le più attese della prossima stagione... Leggi su europa.today (Di martedì 16 agosto 2022)deldebutta sucon unaantologica tra le più attese della prossima stagione...

CinemApp_Cinema : #CabinetOfCuriosities: il trailer e la data di uscita della serie di Guillermo del Toro - Nerdmovieprod : Cabinet of Curiosities: Ecco il first look della nuova serie di Guillermo del Toro in #GuillermoDelToro #netflix - GianlucaOdinson : Cabinet of Curiosities: il trailer e la data di uscita della serie di Guillermo del Toro - - movieplayer_it : #CabinetOfCuriosities: il trailer e la data di uscita della serie di Guillermo del Toro - Think_movies : “Cabinet of Curiosities”: il First Look svela i titoli e il cast degli episodi della serie di Guillermo del Toro… -