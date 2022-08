(Di martedì 16 agosto 2022) Un bambino di dueè ricoverato in ospedale dopo essere stato raggiunto da unche sarebbe stato esploso da una guardia giurata in strada. E’ accaduto lunedì sera in provincia di. Il piccolo, come ricostruisce Tgcom24, eradi casa quando è stato raggiunto dal. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Resta infatti da capire perché la guardia giurata, vicino di casa della vittima, abbia sparato vari colpi in aria. Come riporta Tgcom24, «la guardia giurata, che era con i nipotini stava sparando ad alcuni cartelli stradali»., ilè stato sottoposto a intervento chirurgico Il bambino è ricoverato all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo: ...

RaiNews : Tragico episodio a Brescia, raggiunto dal colpo sparato in aria un bimbo affacciato alla finestra di casa #Brescia #spari #violenza #minori - SecolodItalia1 : Brescia, un bimbo di due anni ferito da un proiettile mentre era alla finestra. Gravi le condizioni… - CosenzaChannel : Brescia, bimbo di quasi 2 anni ferito da proiettile: ma è sveglio - libellula58 : Brescia, bimbo di 2 anni colpito da un proiettile partito dalla pistola di una guardia giurata - pegoty68 : RT @RaiNews: Tragico episodio a Brescia, raggiunto dal colpo sparato in aria un bimbo affacciato alla finestra di casa #Brescia #spari #vio… -

...ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso da una guardia giurata in strada è accaduto ieri sera a Corte Franca provincia diilche ...Un bambino è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile esploso da una guardia giurata in strada. È successo ieri sera a Cortefranca in provincia di. Il bambino era alla finestra di casa quanto il proiettile lo ha colpito. Ancora da comprendere perché la guardia giurata abbia sparato. L'uomo si trova in caserma a disposizione dei ...Un bimbo di tre anni è stato ferito da un proiettile a Cortefranca, Brescia, ieri sera.Ricoverato in prognosi riservata,è stato operato,"é sveglio,respira da solo"e i "medici sono ottimisti sull'evolv ...Un bambino è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile esploso da una guardia giurata in strada. È successo ieri sera a Cortefranca in provincia di Brescia.