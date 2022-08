Brescia, guardia giurata spara e colpisce bimbo di 3 anni alla finestra: è grave (Di martedì 16 agosto 2022) Raggiunto da colpi di pistola sparati in aria. Un bambino di appena tre anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dopo una tragica fatalità che si è verificata ... Leggi su leggo (Di martedì 16 agosto 2022) Raggiunto da colpi di pistolati in aria. Un bambino di appena treè stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovdi Bergamo, dopo una tragica fatalità che si è verificata ...

serenel14278447 : 'L’EPISODIO Brescia, guardia giurata spara per strada e ferisce un bambino di tre anni: è in prognosi riservata di… - fisco24_info : Brescia, bimbo di 3 anni ferito da proiettile: è grave: (Adnkronos) - Il piccolo si trovava in casa davanti alla fi… - TgLa7 : Bimbo di 3 anni ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso da… - Radio1Rai : ?? #Brescia Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato raggiunto da un proiettile men… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Brescia, guardia giurata spara per strada e ferisce un bambino di tre anni: è in prognosi riservata -