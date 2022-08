Brescia, bimbo di tre anni colpito da un proiettile esploso dalla pistola di una guardia giurata (Di martedì 16 agosto 2022) Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso da una guardia giurata in strada. È accaduto ieri sera a Corte Franca in ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 16 agosto 2022) Un bambino di treè ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da unda unain strada. È accaduto ieri sera a Corte Franca in ...

vivereitalia : Brescia, bimbo di 3 anni ferito da proiettile: è grave - milanonewsgaia : Il piccolo è in prognosi riservata. L’uomo è in caserma e la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria - gaiaitaliacom : Brescia, guardia giurata spara per strada e colpisce bimbo di tre anni - infoitinterno : Brescia, bimbo ferito da un proiettile - infoitinterno : Brescia, guardia giurata spara in aria: colpito bimbo di tre anni, è gravissimo -