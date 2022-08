Brescia, bambino di tre anni ferito da proiettile: è grave (Di martedì 16 agosto 2022) commenta Un bambino di tre anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da un proiettile esploso da una guardia giurata in strada. E' accaduto lunedì sera a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 16 agosto 2022) commenta Undi treè ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato raggiunto da unesploso da una guardia giurata in strada. E' accaduto lunedì sera a ...

