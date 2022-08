BP investirà 50 milioni di sterline in un centro globale di ricerca e sviluppo di batterie in Gran Bretagna (Di martedì 16 agosto 2022) BP ha annunciato l'intenzione di investire nel Regno Unito fino a 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro) in un nuovo centro all'avanguardia di ricerca e sviluppo per le batterie dei veicoli ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) BP ha annunciato l'intenzione di investire nel Regno Unito fino a 50di(circa 60di euro) in un nuovoall'avanguardia diper ledei veicoli ...

