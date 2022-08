fisco24_info : Borsa: Europa positiva, futures Usa deboli, Milano +0,2%: In arrivo indici su abitazioni, produzione e scorte gregg… - lucadariodoneda : @gbarbacetto @CarloCalenda @GiorgiaMeloni È quello che succederà....spread altissimo, borsa picco lettera dell'Eur… - Benzinga_Italia : ???? #premarket: #futures #USA in lieve calo. Si attendono gli utili di #Walmart?????? #Oil #trading #asia #cina… -

Si muovono al rialzo le principali borse europee nonostante il calo dei futures Usa in attesa di una serie di dati in arrivo Oltreoceano. Milano (Ftse Mib +0,2%) è la più debole, preceduta da Parigi (+......5% ed è già scesa di circa mezzo punto percentuale rispetto a quel picco - e questo rispetto agli Stati Uniti, che hanno raggiunto un picco del 9%, e all', che si aggira tra l'8,5% e il 9%'. ...MILANO - La Borsa di Milano tiene. Piazza Affari si conferma in rialzo a fine mattinata, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,2% a 23.014 punti. Sottili g ...Si muovono al rialzo le principali borse europee nonostante il calo dei futures Usa in attesa di una serie di dati in arrivo Oltreoceano. (ANSA) ...