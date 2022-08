Blitz al campo nomadi di Via Candoni | oltre 300 le persone controllate FOTO e VIDEO

(Di martedì 16 agosto 2022) Una lunga serie di oggetti ‘spariti’ o per meglio dire derubati si trova all’interno dei campi rom presenti nella Capitale. Nei giorni scorsi, come documentato in altri articoli, sono stati diversi i casi di turisti che geolocalizzavano pc, zaini e chi più ne ha più ne metta nelrom. Ma questa mattina qualcosa si è mosso. Infatti sotto la regia della Prefettura di Roma, sono iniziate alle prime luci dell’alba alcune operazioni di controllo all’interno deldi viada parte della Polizia Locale di Roma Capitale, con l’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e con i Gruppi XI Marconi e XII Monteverde, unitamente a personale della Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri. Leggi anche: Roma, ci risiamo: turisti derubati e oggetti geolocalizzati nelrom. Ma non si ...

