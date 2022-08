Bimbo investito sulle strisce mentre era in bici: è grave (Di martedì 16 agosto 2022) L'incidente la sera di Ferragosto, a Trieste. Il 13enne stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito dall'auto. Ha riportato un trauma cranico e la frattura di una gamba Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 agosto 2022) L'incidente la sera di Ferragosto, a Trieste. Il 13enne stava attraversandopedonali quando è statodall'auto. Ha riportato un trauma cranico e la frattura di una gamba

Agenzia_Ansa : Un bimbo è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto che lo ha sbalza… - Telefriuli1 : ?????????? ?????????????????? ?? ?????????? ????????????????: ??` ?????????? ???????????????? ???? ???? ?????????? Il piccolo stava attraversando le strisce pedonali… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Un bimbo è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto ch… - franca705 : RT @PalermoToday: Bimbo investito da auto fa un volo di 10 metri: ricoverato in gravi condizioni - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Un bimbo è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'au… -