Bilancio di Ferragosto: il 64% degli italiani in vacanza (Di martedì 16 agosto 2022) ROMA – Il 64% degli italiani è in vacanza. A tracciare un Bilancio è il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo Vamonos-Vacanze.it. «Estate record per il turismo italiano, quasi ovunque si superano i numeri del 2019 che pure è stato l’anno migliore nella storia del nostro turismo», ha commentato il ministro del turismo Massimo Garavaglia. Secondo Vamonos-Vacanze.it, per l’estate 2022 gli italiani preferiscono tornare nelle mete nazionali già visitate (62%) e hanno scelto tendenzialmente località all’interno della propria regione o in quelle limitrofe e privilegiando l’uso della macchina, il mezzo utilizzato dal 54% per raggiungere le località di vacanza. Insomma vince la vacanza a chilometri zero, ad eccezione però di Puglia, Sardegna e Sicilia che — ... Leggi su lopinionista (Di martedì 16 agosto 2022) ROMA – Il 64%è in. A tracciare unè il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo Vamonos-Vacanze.it. «Estate record per il turismo italiano, quasi ovunque si superano i numeri del 2019 che pure è stato l’anno migliore nella storia del nostro turismo», ha commentato il ministro del turismo Massimo Garavaglia. Secondo Vamonos-Vacanze.it, per l’estate 2022 glipreferiscono tornare nelle mete nazionali già visitate (62%) e hanno scelto tendenzialmente località all’interno della propria regione o in quelle limitrofe e privilegiando l’uso della macchina, il mezzo utilizzato dal 54% per raggiungere le località di. Insomma vince laa chilometri zero, ad eccezione però di Puglia, Sardegna e Sicilia che — ...

Lopinionista : Bilancio di Ferragosto: il 64% degli italiani in vacanza - Dumbosun : Questo ferragosto sono stata in vacanza e mi sono divertita molto. Un bilancio veloce e mi torna in mente la frase… - Basilicata_Tur : Ferragosto in Basilicata, primo bilancio @TgRaiBasilicata #BasilicataTuristica - infotemporeale : Gaeta / Guardia costiera: il bilancio dei controlli svolti nel weekend di Ferragosto - GazzettinoGolfo : #GuardiaCostiera - #Ferragosto, il bilancio dei controlli svolti dalla Guardia Costiera - -