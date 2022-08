Berlusconi riunisce Fi | governo centrodestra dipenderà da noi

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 16 agosto 2022) "Dobbiamo lavorare con il massimo impegno non solo per la vittoria del, ma per un ottimo risultato di Forza Italia. Quanto più forti saremo, tanto più i nostri contenuti, le idee liberali condizioneranno l`attività di. E naturalmente tanti più saranno gli eletti di Forza Italia". Lo ha detto Silvioche ha riunito l'ufficio di presidenza di Forza Italia per gli adempimenti statutari in vista delle elezioni del 25 settembre."Molti italiani, troppi, quasi la metà - ha ammonito- sembrano intenzionati a non votare. Il nostro compito è quello di far capire agli italiani delusi che andare a votare, e naturalmente votare per noi, è il solo modo per tutelare i propri interessi. Dobbiamo spiegare che solo chi è soddisfatto di come vanno le cose in Italia può permettersi il lusso di non ...