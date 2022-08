Berlusconi | “Immigrazione clandestina grave minaccia a nostra economia e sicurezza”

(Di martedì 16 agosto 2022)torna ad affrontare il tema dell’. Nella sua pillola al giorno pubblicato qualche giorno fa l’ex premier ha toccato il tema della gestione dei flussi migratori. La questione è centrale nel programma di governo del centrodestra. Anche se bisogna sottolineare come i tre principali partiti abbiano proposto ricette simili ma con sfumature piuttosto nette. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Renzi “chiama” la Carfagna a Italia Viva La Lega presenta il piano di ricostruzione nazionale Di Maio incontra il ministro francese Le Drian Meloni e l’ipotesi Salvini al Viminale: “Ne parleremo tra noi” Meloni difendedopo le parole su Mattarella: “Polemica sul nulla” Di Maio: “Con la destra al governo c’è il rischio di ...

berlusconi : Il mio governo aveva arrestato l’immigrazione clandestina: solo 4000 arrivi nel 2010. Oggi, gli sbarchi sono aument… - berlusconi : L'immigrazione clandestina è un grande pericolo per l'Italia. L'Europa deve attuare una redistribuzione dei migrant… - berlusconi : Oggi parliamo dell'immigrazione clandestina. L'Europa ci deve aiutare: bisogna fermare gli sbarchi siglando nuovi… - xyz21271663 : Del centrodestra ho trovato il programma. Pure qui pare che Berlusconi e Salvini non abbiano mai governato, il punt… - FrankSfarzo : @berlusconi Bisogna solo mettere l'immigrazione a pagamento, una sanzione che aumenta con la gravità dell'immigrazi… -

L'annuncio di: 'L'clandestina è un infame traffico di esseri umani e anche una grave minaccia alla nostra economia e alla nostra sicurezza'. A dirlo è l'ex premier Silvio ...L'8 maggio si rivolgeva al "presidente" chiedendogli "un passo indietro", mentre il 14 ...necessità di ottenere "solidarietà" degli altri paesi europei sulla questione dell', ma ...Le notizie sugli schieramenti, i candidati e i partiti in diretta, in vista della tornata elettorale del 25 settembre ...'Il mio governo l'aveva quasi azzerata, con soli 4000 migranti nell'anno 2010, ora è di nuovo un grande pericolo per l'Italia. Una nuova politica sull'immigrazione deve essere umana ma rigorosa', conc ...