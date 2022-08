Batistuta: “Mi sento male per Maradona. Ci ha reso grandi e noi non abbiamo fatto niente per lui” (Di martedì 16 agosto 2022) Gabriel Omar Batistuta ha da poco ripreso a camminare dopo un intervento chirurgico che l’ha rimesso in piedi. In una bella e lunga intervista a La Nacion ha parlato anche del suo rapporto con Maradona e i sensi di colpa che lo attanagliano… “Quando penso a Diego mi sento strano: mi sento in debito. Non sono d’accordo con il 60% delle cose che ha fatto nella sua vita personale. Ma io come fan, e noi tutti come società, cosa abbiamo fatto per prenderci cura di lui, cosa ho fatto io per questo ragazzo? Non abbiamo fatto un cazzo”. “Quel ragazzo ci ha fatto conoscere nel mondo, e quando Diego è morto, anche il New York Times lo ha messo in copertina. E noi? Non abbiamo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 16 agosto 2022) Gabriel Omarha da poco ripa camminare dopo un intervento chirurgico che l’ha rimesso in piedi. In una bella e lunga intervista a La Nacion ha parlato anche del suo rapporto cone i sensi di colpa che lo attanagliano… “Quando penso a Diego mistrano: miin debito. Non sono d’accordo con il 60% delle cose che hanella sua vita personale. Ma io come fan, e noi tutti come società, cosaper prenderci cura di lui, cosa hoio per questo ragazzo? Nonun cazzo”. “Quel ragazzo ci haconoscere nel mondo, e quando Diego è morto, anche il New York Times lo ha messo in copertina. E noi? Non...

