Basket, Europei 2022: il calendario delle partite dell’Italia. Date, avversarie, orari, programma, tv (Di martedì 16 agosto 2022) Si avvicina il ritorno di almeno una parte di Basket continentale in Italia per la prima volta dopo 31 anni. Al tempo era Roma 1991, in anni di grandi investimenti del gruppo Ferruzzi nella Capitale; questa volta, invece, gli Europei fanno tappa a Milano, per il girone C. L’Italia prenderà il via il 2 settembre contro l’Estonia, squadra scelta come partner dalla FIP all’atto dell’assegnazione delle sedi degli Europei. Il giorno dopo sarà subito la volta dello scontro di fuoco per eccellenza, quello contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Nelle immediate vicinanze del match di qualificazione ai Mondiali, ritornerà la sfida all’Ucraina. Il 6 settembre si affronterà la Croazia, per un passato chiamato 2016 poi cancellato dal 2021. L’8 settembre, infine, si chiude con la Gran Bretagna. Basket, l’Italia ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Si avvicina il ritorno di almeno una parte dicontinentale in Italia per la prima volta dopo 31 anni. Al tempo era Roma 1991, in anni di grandi investimenti del gruppo Ferruzzi nella Capitale; questa volta, invece, glifanno tappa a Milano, per il girone C. L’Italia prenderà il via il 2 settembre contro l’Estonia, squadra scelta come partner dalla FIP all’atto dell’assegnazionesedi degli. Il giorno dopo sarà subito la volta dello scontro di fuoco per eccellenza, quello contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Nelle immediate vicinanze del match di qualificazione ai Mondiali, ritornerà la sfida all’Ucraina. Il 6 settembre si affronterà la Croazia, per un passato chiamato 2016 poi cancellato dal 2021. L’8 settembre, infine, si chiude con la Gran Bretagna., l’Italia ...

