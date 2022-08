Bargiggia su Simeone: “Ecco perché non è stato annunciato” (Di martedì 16 agosto 2022) Paolo Bargiggia interviene sulla questione relativa a Giovanni Simeone, in particolare sul mancato annuncio da parte del Napoli Paolo Bargiggia è intervenuto sull’attaccante Giovanni Simeone. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 16 agosto 2022) Paolointerviene sulla questione relativa a Giovanni, in particolare sul mancato annuncio da parte del Napoli Paoloè intervenuto sull’attaccante Giovanni. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pako17814282 : RT @lucacerchione: Il ritardo nel tesseramento di #Simeone col #Napoli è dovuto ad un bonus di circa 500’000€ al quale gli avvocati, durant… - ilnapolionline : Bargiggia: 'Credo che il Napoli non si debba rinforzare, ma mi risultano tre operazioni dopo Simeone' -… - GennaroSerra : Eccheccazz! - tuttonapoli : Bargiggia: 'Simeone non ha ancora firmato, in definizione un ultimo bonus' - antidisfattista : RT @lucacerchione: Il ritardo nel tesseramento di #Simeone col #Napoli è dovuto ad un bonus di circa 500’000€ al quale gli avvocati, durant… -