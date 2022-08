Bargiggia: “Raspadori ostaggio del Sassuolo. Ecco l’ultima forzatura” (Di martedì 16 agosto 2022) Giacomo Raspadori vuole il Napoli, ma il Sassuolo continua a fare muro e chiede 37 milioni di euro. Le ultime novità di calciomercato di Paolo Bargiggia sul Napoli delineano uno scenario complicato per Raspadori che da tempo ha chiesto di vestire la maglia azzurra, rifiutando anche il trasferimento alla Juventus. Insomma il giocatore ha tutta la volontà di mettersi a disposizione per Spalletti, ma Carnevali continua a fare muro contro muro, alzando l’offerta ogni volta che il Napoli di Aurelio De Laurentiis è vicino alla meta. Calciomercato: Bargiggia parla di Raspadori al Napoli “Ultima offerta del Napoli per Raspadori, bonus compresi, 32.5 milioni; 37 milioni la richiesta del Sassuolo: una forzatura sulla pelle di un giocatore che ... Leggi su napolipiu (Di martedì 16 agosto 2022) Giacomovuole il Napoli, ma ilcontinua a fare muro e chiede 37 milioni di euro. Le ultime novità di calciomercato di Paolosul Napoli delineano uno scenario complicato perche da tempo ha chiesto di vestire la maglia azzurra, rifiutando anche il trasferimento alla Juventus. Insomma il giocatore ha tutta la volontà di mettersi a disposizione per Spalletti, ma Carnevali continua a fare muro contro muro, alzando l’offerta ogni volta che il Napoli di Aurelio De Laurentiis è vicino alla meta. Calciomercato:parla dial Napoli “Ultima offerta del Napoli per, bonus compresi, 32.5 milioni; 37 milioni la richiesta del: unasulla pelle di un giocatore che ...

