Barattoli di vetro | 20 incredibili idee per decorare casa | Riciclo Creativo (Di martedì 16 agosto 2022) I Barattoli di vetro sono una risorsa, inutile negarlo. Siete anche per "no waste" allora ecco come potete riciclare i vasi di vetro. Si tratta di idee semplici ed economiche da realizzare, ideali per abbellire la casa o per un regalo. 1. Candele "in barattolo" E' un classico, basta una minima decorazione, anche solo sul collo per avere un tocco di eleganza e ricercatezza https://www.pianetadonne.blog/wp-content/uploads/2019/10/177710439d01c64f1ea7a2e78c4103f1.mp4 Fonte Video 2. Candele o vasi di vetro? Non è un'idea difficile da realizzare anzi con l' aiuto del precedente video tutorial dovrebbe essere abbastanza semplice. Fonte immagine 3. Porta fazzoletti o vaso di vetro? Ecco un'idea originale e carina per poter utilizzare un vaso di vetro come ...

